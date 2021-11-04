Верещук выступает за создание Национального центра развития мира

Кандидат на должность вице-премьера - министра по реинтеграции Ирина Верещук заявила о необходимости создания Украинского национального центра развития мира (Український національний центр розбудови миру - укр).

"До конца текущего года мы должны создать специализированное государственное учреждение - Украинский национальный центр развития мира - для сбора доказательной базы нарушений прав, связанных с временной оккупацией и вооруженной агрессии Российской Федерации", - сказала Верещук на пленарном заседании парламента в четверг.