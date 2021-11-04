События

11:57 04.11.2021

Госэнергонадзор выясняет причины аварийной остановки энергоблоков ДТЭК

2 мин читать
Госэнергонадзор выясняет причины аварийной остановки энергоблоков ДТЭК

Государственная инспекция энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) осуществляет ряд мероприятий с целью выяснения причин аварийной остановки энергоблоков №4 "ДТЭК Кураховская ТЭС", №6 и №11 "ДТЭК Бурштынская ТЭС" и №8 "ДТЭК Добротворская ТЭС".

"Такие действия осуществляются согласно обращению НЭК "Укрэнерго" и решению СНБО по проведению внеплановых проверок производителей электрической энергии по результатам каждой аварийной остановки генерирующего оборудования тепловых электрических станций и централей", – пояснил Госэнергонадзор в сообщении на сайте.

Инспекция сослалась на информацию "Укрэнерго", согласно которой Украина 2 ноября была вынуждена активировать аварийную помощь из энергосистем других стран, причиной чему послужила повышенная аварийность на энергоблоках ТЭС в период сезонного роста потребления.

В частности, на "ДТЭК Кураховская ТЭС" был задержан выход из планового ремонта блока №8, который был переведен в аварийный ремонт до конца 5 ноября.

2 ноября с утра выведен в аварийный ремонт энергоблок №11 "ДТЭК Бурштынской ТЭС", что сделало невозможным перефиксацию энергоблока №8 этой электростанции на работу в ОЭС Украины с целью снижения в этой зоне дефицита мощности.

Также был выведен в аварийный ремонт энергоблок №6 "ДТЭК Бурштынская ТЭС".

"Для выяснения причин возникновения и развития технологических нарушений представители Госэнергонадзора включены в состав комиссий по расследованию технологических нарушений и прибыли на указанные объекты", – проинформировали в Госэнергонадзоре.

В частности, будут изучены обстоятельства аварийных отключений на этих энергоблоках ТЭС и выполнение организационно-технических мероприятий согласно требованиям нормативно-правовых актов и правил в области электроэнергетики.

"По результатам расследования будут составлены акты, в которых установлены причины нарушений и разработаны организационно-технические мероприятия со сроками их выполнения", – пояснили в инспекции.

Также к мероприятиям по выяснению причин аварийной остановки блоков указанных ТЭС привлечены представители оператора системы передачи в лице "Укрэнерго" и Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" назвало причиной активации 2 ноября аварийной помощи Беларуси и Словакии дефицит мощности в Объединенной энергосистеме Украины и в "Острове Бурштынской ТЭС" из-за повышенной аварийности на энергоблоках тепловых станций, в частности группы ДТЭК.

В свою очередь "ДТЭК Энерго" потребовало от НЭК "Укрэнерго" опровержения обвинений в адрес компании относительно причин срыва балансирования энергосистемы и активации аварийной помощи из Беларуси.

"Компания воспринимает надуманные обвинения системного оператора как часть политического давления в ответ на последовательную и принципиальную позицию относительно недопустимости импорта электроэнергии из России и Беларуси", – заявило "ДТЭК Энерго" 2 ноября.

Теги: #госэнергонадзор #блоки #дтэк #остановка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:13 02.11.2021
В Украину идет 5 судов примерно с 280 тыс. тонн угля – источник

В Украину идет 5 судов примерно с 280 тыс. тонн угля – источник

05:06 24.10.2021
На Донетчине из-за отсутствия угля остановилась Славянская ТЭС

На Донетчине из-за отсутствия угля остановилась Славянская ТЭС

13:04 20.10.2021
ДТЭК в 2021 году вложит в газодобычу $100 млн - гендиректор

ДТЭК в 2021 году вложит в газодобычу $100 млн - гендиректор

19:28 19.10.2021
"Энергоатом" в рамках меморандума с Westinghouse о строительстве энергоблоков подготовил межправсоглашение между Украиной и США

"Энергоатом" в рамках меморандума с Westinghouse о строительстве энергоблоков подготовил межправсоглашение между Украиной и США

16:10 08.10.2021
Уголь приходится покупать в условиях крайне напряженной ситуации на внешних рынках – исполнительный директор ДТЭК

Уголь приходится покупать в условиях крайне напряженной ситуации на внешних рынках – исполнительный директор ДТЭК

17:48 07.10.2021
ДТЭК заинтересовался проектами водородной энергетики

ДТЭК заинтересовался проектами водородной энергетики

08:51 01.10.2021
"Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину

"Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину

10:17 20.09.2021
ОПЗ вновь останавливается – первый замдиректора

ОПЗ вновь останавливается – первый замдиректора

00:25 19.09.2021
ОПЗ останавливается – первый замдиректора

ОПЗ останавливается – первый замдиректора

12:32 17.09.2021
ДТЭК согласовал с американской HC Trading поставку 150 тыс. тонн угля в Украину

ДТЭК согласовал с американской HC Trading поставку 150 тыс. тонн угля в Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ установила хакеров группировки Armagedon, осуществивших более 5 тыс. кибератак на госорганы Украины

Киевские школьники продолжат обучение дистанционно - Кличко

Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны

Заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября - Кулеба

Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение национальной "Олимпиады гениев"

ПОСЛЕДНЕЕ

Главы тергромад смогут общаться с руководителями полиции и ГСЧС в специальных чатах – глава МВД

СБУ установила хакеров группировки Armagedon, осуществивших более 5 тыс. кибератак на госорганы Украины

Помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии прибыла в Киев

Киевские школьники продолжат обучение дистанционно - Кличко

Зеленский озвучил Резникову "ожидания и приоритеты"

В Украине в 2022 году построят 48 больниц, в том числе с вертолетными площадками – замглавы ОПУ

Верещук планирует принимать участие в ТКГ, а вопрос о возможном ее руководстве адресует Зеленскому

Верещук выступает за создание Национального центра развития мира

В Украине потеплеет в ближайшие сутки, но в выходные станет прохладнее

Адвокаты Саакашвили требуют срочной его госпитализации в гражданскую клинику

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА