Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны
Верховная Рада поддержала кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны Украины.
За предложенную президентом кандидатуру Резникова проголосовали 273 народных депутата на пленарном заседании в четверг.
Алексей Резников (1966 года рождения) – в 2008—2014 годах депутат Киевского городского совета VI созыва. Избирался от Блока Николая Катеринчука. С июня 2014 года — депутат Киевского городского совета VII созыва.
19 июня 2014 избран заместителем городского головы — секретарем Киевского городского совета. С апреля 2016 — заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.
Занимает пост первого заместителя главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе с 5 мая 2020 года. С июня 2021 года замещает главу Украинской делегации Леонида Кравчука, который проходит реабилитацию после перенесенной на сердце операции.
С 4 марта 2020 года – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с 19 марта – член СНБО.
1 ноября 2021 года Резников подал заявление об отставке с поста вице-премьера. Позже он заявил что, вероятно, не будет продолжать работу в ТКГ.