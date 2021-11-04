События

11:05 04.11.2021

Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны

1 мин читать
Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны

Верховная Рада поддержала кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны Украины.

За предложенную президентом кандидатуру Резникова проголосовали 273 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Алексей Резников (1966 года рождения) – в 2008—2014 годах депутат Киевского городского совета VI созыва. Избирался от Блока Николая Катеринчука. С июня 2014 года — депутат Киевского городского совета VII созыва.

19 июня 2014 избран заместителем городского головы — секретарем Киевского городского совета. С апреля 2016 — заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.

Занимает пост первого заместителя главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе с 5 мая 2020 года. С июня 2021 года замещает главу Украинской делегации Леонида Кравчука, который проходит реабилитацию после перенесенной на сердце операции.

С 4 марта 2020 года – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с 19 марта – член СНБО.

1 ноября 2021 года Резников подал заявление об отставке с поста вице-премьера. Позже он заявил что, вероятно, не будет продолжать работу в ТКГ.

Теги: #поддержка #минобороны #рада #резников
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:29 04.11.2021
Зеленский озвучил Резникову "ожидания и приоритеты"

Зеленский озвучил Резникову "ожидания и приоритеты"

10:52 04.11.2021
Резников: украинская бумажная армия должна остаться в прошлом

Резников: украинская бумажная армия должна остаться в прошлом

10:46 04.11.2021
Резников обещает, что денежное обеспечение военнослужащих будет одним из его приоритетов на посту министра обороны

Резников обещает, что денежное обеспечение военнослужащих будет одним из его приоритетов на посту министра обороны

19:42 03.11.2021
Зеленский будет присутствовать на заседании Рады в четверг – Гетманцев

Зеленский будет присутствовать на заседании Рады в четверг – Гетманцев

16:57 03.11.2021
Профильный комитет рекомендует Раде назначить Верещук министром по реинтеграции

Профильный комитет рекомендует Раде назначить Верещук министром по реинтеграции

15:54 03.11.2021
Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде назначить Резникова министром обороны

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде назначить Резникова министром обороны

14:59 03.11.2021
Зеленский подал в Раду представление о назначении Резникова министром обороны

Зеленский подал в Раду представление о назначении Резникова министром обороны

14:03 03.11.2021
Резников не намерен принимать участия в дальнейшей работе ТКГ

Резников не намерен принимать участия в дальнейшей работе ТКГ

13:44 03.11.2021
Рада отправила Резникова в отставку с поста вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции

Рада отправила Резникова в отставку с поста вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции

13:05 03.11.2021
Рада устранила несогласованности в законе о деолигархизации

Рада устранила несогласованности в законе о деолигархизации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госэнергонадзор выясняет причины аварийной остановки энергоблоков ДТЭК

Заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября - Кулеба

Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение национальной "Олимпиады гениев"

В Украине за сутки зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 12 464 человека, 699 умерло – Минздрав

Украинский военнослужащий ранен на Донбассе за минувшие сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в 2022 году построят 48 больниц, в том числе с вертолетными площадками – замглавы ОПУ

Верещук планирует принимать участие в ТКГ, а вопрос о возможном ее руководстве адресует Зеленскому

Верещук выступает за создание Национального центра развития мира

Госэнергонадзор выясняет причины аварийной остановки энергоблоков ДТЭК

В Украине потеплеет в ближайшие сутки, но в выходные станет прохладнее

Адвокаты Саакашвили требуют срочной его госпитализации в гражданскую клинику

Заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября - Кулеба

Украинский актер Томусяк ошибочно внесен в список угрожающих нацбезопасности лиц

Языковой омбудсмен призывает переименовать Северодонецк, Южноукраинск, Первомайск и ряд других населенных пунктов

Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады в четверг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА