Резников обещает, что денежное обеспечение военнослужащих будет одним из его приоритетов на посту министра обороны

Кандидат на должность министра обороны Алексей Резников обещает, что денежное обеспечение военнослужащих будет в числе его приоритетов.

"На сегодняшний момент уровень денежного обеспечения не соответствует реальным условиям. Это приоритет", - сказал Резников, отвечая на вопросы народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады в четверг.

Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Резникова на пост министра обороны.