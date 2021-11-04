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10:46 04.11.2021

Резников обещает, что денежное обеспечение военнослужащих будет одним из его приоритетов на посту министра обороны

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Резников обещает, что денежное обеспечение военнослужащих будет одним из его приоритетов на посту министра обороны

Кандидат на должность министра обороны Алексей Резников обещает, что денежное обеспечение военнослужащих будет в числе его приоритетов.

"На сегодняшний момент уровень денежного обеспечения не соответствует реальным условиям. Это приоритет", - сказал Резников, отвечая на вопросы народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады в четверг.

Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Резникова на пост министра обороны.

Теги: #военнослужащие #зарплаты #резников
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