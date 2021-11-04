События

10:24 04.11.2021

Украинский актер Томусяк ошибочно внесен в список угрожающих нацбезопасности лиц

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Украинский актер Томусяк ошибочно внесен в список угрожающих нацбезопасности лиц

Служба безопасности Украины ошибочно указала украинского актера Валентина Томусяка в представлении на внесение в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, сообщил бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза заявил, что СБУ уже отреагировало на данный инцидент и исправило ошибку.

1 ноября Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло 32 актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В список также был включен украинский актер Валентин Томусяк.

Позже сам актер на своей странице в социальной сети Facebook написал, что не имеет никакого отношения в фильму "Солнцепек", за который его наряду с российскими актерами включили в данный перечень.

"Сегодня в моей жизни произошло очень неприятное и шокирующее событие. Я узнал, что мое имя было внесено в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины… Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост, и вроде бы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту. Более того, я не был в России, или на аннексированных территориях или в Крыму с начала войны. Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация... Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения", - написал он.

Утром, 4 ноября, бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза заявил, что СБУ уже отреагировала на данный инцидент и исправила ошибку.

"Валентин Томусяк вынесен из этого списка, а виновный в ситуации, который ввел СБУ в заблуждение, уже выявлен и будет наказан", - написал он в социальной сети Facebook.

На сайте Минкультуры Томусяк пока находится в перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

После его фактического исключения из перечня, в нем будет находится 257 человек.

 

Теги: #ошибка #актер #перечень
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