Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады в четверг

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в четверг, 4 ноября.

Согласно обнародованному на сайте Верховной Рады распоряжению, это заседание начнется сразу же после очередного. Согласно Регламенту, в четверг парламент работает в пленарном режиме до 15:00.

Спикер парламента созывает внеочередное заседание по требованию 155 народных депутатов. В повестке дня - один вопрос - рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций" (№5460).