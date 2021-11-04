События

09:53 04.11.2021

Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады в четверг

1 мин читать
Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады в четверг

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в четверг, 4 ноября.

Согласно обнародованному на сайте Верховной Рады распоряжению, это заседание начнется сразу же после очередного. Согласно Регламенту, в четверг парламент работает в пленарном режиме до 15:00.

Спикер парламента созывает внеочередное заседание по требованию 155 народных депутатов. В повестке дня - один вопрос - рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций" (№5460).

Теги: #внеочередное_заседание #стефанчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:02 28.10.2021
Внеочередное заседание Рады по инициативе президента состоится 2 ноября

Внеочередное заседание Рады по инициативе президента состоится 2 ноября

17:37 27.10.2021
Стефанчук подписал закон об энергоэффективности

Стефанчук подписал закон об энергоэффективности

14:52 27.10.2021
Стефанчук видит вступление Украины в ЕС совместно с Грузией и Молдовой

Стефанчук видит вступление Украины в ЕС совместно с Грузией и Молдовой

15:37 26.10.2021
Украина рассчитывает на взаимодействие с Польшей при ее председательствовании в ОБСЕ в 2022 году – Стефанчук

Украина рассчитывает на взаимодействие с Польшей при ее председательствовании в ОБСЕ в 2022 году – Стефанчук

13:34 25.10.2021
Стефанчук намерен ежемесячно проводить в Раде "евроинтеграционный" день

Стефанчук намерен ежемесячно проводить в Раде "евроинтеграционный" день

10:14 25.10.2021
Стефанчук направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию

Стефанчук направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию

17:52 21.10.2021
Стефанчук: мне никто никогда не указывал, на какие телеканалы ходить

Стефанчук: мне никто никогда не указывал, на какие телеканалы ходить

17:41 21.10.2021
Стефанчук о результатах соцопроса, свидетельствующих о падении рейтинга Зеленского: Я не доверяю рейтингам социологов

Стефанчук о результатах соцопроса, свидетельствующих о падении рейтинга Зеленского: Я не доверяю рейтингам социологов

17:37 21.10.2021
Стефанчук: пока нет оснований говорить о каких-то кадровых ротациях в Кабмине, кроме отставки Абрамовского

Стефанчук: пока нет оснований говорить о каких-то кадровых ротациях в Кабмине, кроме отставки Абрамовского

16:05 18.10.2021
Зеленский инициирует внеочередное заседание парламента

Зеленский инициирует внеочередное заседание парламента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября - Кулеба

Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение национальной "Олимпиады гениев"

В Украине за сутки зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 12 464 человека, 699 умерло – Минздрав

Украинский военнослужащий ранен на Донбассе за минувшие сутки

Саакашвили помилован не будет - президент Грузии

ПОСЛЕДНЕЕ

Резников обещает, что денежное обеспечение военнослужащих будет одним из его приоритетов на посту министра обороны

Заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября - Кулеба

Украинский актер Томусяк ошибочно внесен в список угрожающих нацбезопасности лиц

Языковой омбудсмен призывает переименовать Северодонецк, Южноукраинск, Первомайск и ряд других населенных пунктов

Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение национальной "Олимпиады гениев"

ВАКС отказался изменить меру пресечения нардепу Дубневичу, подозреваемому в завладении 93 млн грн УЗ

В Азербайджане 60% взрослого населения полностью вакцинированы от COVID-19 - Алиев

В Киеве ночью ликвидирован пожар в ресторане, без пострадавших

Под Измаилом обнаружено 380 артснарядов времен войны, продолжается обследование территории

В Украине за сутки зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 12 464 человека, 699 умерло – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА