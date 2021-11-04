Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение национальной "Олимпиады гениев"

Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение национальной "Олимпиады гениев" (Genius Olympiad Ukraine), сообщает Министерство образования и науки Украины.

"3 ноября 2021 года в Вашингтоне Малая академия наук Украины подписала контракт о создании в Украине первой национальной "Олимпиады гениев", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Согласно сообщению, Genius Olympiad – это крупнейший международный конкурс научных проектов по охране окружающей среды и экологии, участие в котором ежегодно принимают более тысячи школьников из более чем 80 стран мира. Соревнования проходят в Государственном университете Нью-Йорка, а основала его американская организация Terra Science and Education.

"В этом году организаторы мероприятия внедряют систему национальных франшиз на проведение "Олимпиады гениев" в разных странах мира. Национальный отбор станет первым этапом для участия в международном финале США. Запуск пилотных проектов запланирован в Украине, Мексике, Южной Корее и Кувейте, но Украина первой подписала лицензионный договор на проведение национального этапа конкурса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МАН Украины присоединилась к конкурсу Genius Olympiad в 2017 году. За это время воспитанники академии получили 2 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых наград и 12 специальных призов.