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09:33 04.11.2021

ВАКС отказался изменить меру пресечения нардепу Дубневичу, подозреваемому в завладении 93 млн грн УЗ

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ВАКС отказался изменить меру пресечения нардепу Дубневичу, подозреваемому в завладении 93 млн грн УЗ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседании 3 ноября рассмотрел и отказал в удовлетворении ходатайства о смене меры пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу (группа "За майбутне").

"Таким образом суд согласился с доводами прокурора и оставил без изменений ранее избранную депутату меру пресечения - залог в размере 90 млн грн", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Нардеп подозревается по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, по версии следствия, Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров в подконтрольных ему предприятиях. Финансовые потери от реализации схемы процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, согласно материалам экспертизы, превысили 93 млн грн.

Верховная Рада 31 октября 2019 года поддержала представление руководителя САП Назара Холодницкого, согласованного с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении Дубневича.

ВАКС 2 ноября 2019 года избрал нардепу меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

Апелляционная палата ВАКС 7 ноября 2019 года отменила решение суда первой инстанции и постановила новое, которым к нардепу была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой 90 млн грн залога.

ВАКС 8 ноября того же года сообщил о внесении залога на Дубневича в полном объеме.

29 января 2021 года ВАКС по ходатайству детективов НАБУ арестовал средства Дубневича - более $100 тыс. и более 100 тыс. евро, изъятых у народного депутата во время обысков.

Теги: #вакс #дубневич
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