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09:18 04.11.2021

В Азербайджане 60% взрослого населения полностью вакцинированы от COVID-19 - Алиев

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В Азербайджане 60% взрослого населения полностью вакцинированы от COVID-19 - Алиев

В Азербайджане 60% взрослого населения прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Больше половины населения старше 18 лет - 60% полностью привиты от COVID-19, то есть получили две дозы вакцины. Также мы открыли 13 новых государственных больниц с коечным потенциалом в 4 тыс. койко-мест", - сказал Алиев в четверг на VIII Глобальном бакинском форуме.

По его словам, при вакцинации в основном используются вакцины Sinovac, Pfizer. "Уровень вакцинации можно считать высоким, это государственная политика. Население к этому относится с высокой ответственностью, и мы не наблюдаем антивакцинационных акций, что упрощает нашу работу", - отметил он.

Алиев также сообщил, что власти Азербайджана приняли пакет социальной поддержки населения и бизнеса на 2020-2021гг, объем средств, выделенных из госбюджета на эти цели, составил $2,9 млрд.

"Мы продолжим эти шаги, потому что мы должны помогать людям, столкнувшимся с совершенно новой обстановкой", - добавил Алиев.

В Азербайджане по состоянию на 3 ноября общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 537 тыс. 004, умерли 7 153 человека.

Процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января 2021 года.

Теги: #вакцинация #азербайджан
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