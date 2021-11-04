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08:39 04.11.2021

В Киеве ночью ликвидирован пожар в ресторане, без пострадавших

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В Киеве ночью ликвидирован пожар в ресторане, без пострадавших

В ночь на четверг в районе Воздухофлотского моста в Киеве произошло возгорание кровли с распространением огня на внутренние помещения ресторана, спасателями пожар был ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГСЧС в г.Киеве.

"3 ноября в 23:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на пр-те Победы, 9 в Шевченковском районе столицы… возгорание произошло на кровле площадью 150 кв. м в 1-этажном заведении общепита с распространением огня на внутренние помещения… В ночное время в общепите никого не было, поэтому угрозы для жизни и здоровья людей не было. 4 ноября в 00:47 пожар был локализован, а в 02:50 – ликвидирован", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг утром.

Спасатели отметили, что в результате пожара уничтожены помещения кухни, холодильники и кухонное оборудование, а также разобрано 200 кв. м потолка здания.

На месте пожара были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

"К счастью, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами", – подчеркнули в ведомстве.

 

Теги: #киев #пожар #ресторан
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