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08:31 04.11.2021

Под Измаилом обнаружено 380 артснарядов времен войны, продолжается обследование территории

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Под Измаилом обнаружено 380 артснарядов времен войны, продолжается обследование территории

В поле возле г.Измаил (одесская обл.) пиротехническими подразделениями ГСЧС обнаружено 380 артснарядов калибра 75-мм времен войны, обследование территории продолжается, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В течение 2-3 ноября в поле под г.Измаил, в ходе обследования территории (согласно сообщению заявителя), пиротехническими подразделениями ГСЧС обнаружено 380 артснарядов (калибра 75-мм времен ВМВ). Обезвреживание ВНП планируется по завершении полного обследования территории (продолжение обследования запланировано на 4 ноября)", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в четверг.

От ГСЧС были привлечены 5 человек и 2 единицы техники.

Теги: #одесская #измаил #артснаряды
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