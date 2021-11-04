Под Измаилом обнаружено 380 артснарядов времен войны, продолжается обследование территории

В поле возле г.Измаил (одесская обл.) пиротехническими подразделениями ГСЧС обнаружено 380 артснарядов калибра 75-мм времен войны, обследование территории продолжается, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В течение 2-3 ноября в поле под г.Измаил, в ходе обследования территории (согласно сообщению заявителя), пиротехническими подразделениями ГСЧС обнаружено 380 артснарядов (калибра 75-мм времен ВМВ). Обезвреживание ВНП планируется по завершении полного обследования территории (продолжение обследования запланировано на 4 ноября)", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в четверг.

От ГСЧС были привлечены 5 человек и 2 единицы техники.