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08:08 04.11.2021

ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2021г на уровне 3,5%

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ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2021г на уровне 3,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики Украины в 2021 году на уровне 3,5%, свидетельствует его ноябрьский прогноз, обнародованный в четверг.

"Банк прогнозирует рост ВВП страны в 2021 и 2022 годах на 3,5%", – указал ЕБРР.

По мнению ЕБРР, росту экономики в текущем году будет способствовать урожай зерновых и продолжение нормализации активности бизнеса, а среди рисков прогноза остается медленное продвижение реформ и развертывания вакцинации.

Как прокомментировал региональный экономист ЕБРР Димитар Богов, в начале следующего года показатели инфляции начнут переходить к цели Национального банка 5%, поскольку постепенно исчерпается эффект низкой базы сравнения. Когда инфляция достигнет таргета НБУ, зависит также от других факторов, среди которых – глобальная инфляция. По его мнению, показатель инфляции в Украине приблизится к инфляционному таргету ближе к концу 2022 года или в 2023-м.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%. В этом году Минэкономики и правительство ожидают роста на 4,1%. Национальный банк ожидает роста экономики в 2021 году на 3,1%, в 2022- на 3,8%.

Теги: #ебрр #оценка #экономика
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