Украинский военнослужащий ранен на Донбассе за минувшие сутки, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 3 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение. Воину оказана домедицинская помощь, произведена эвакуация в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

Противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Лобачево.

Вблизи Южного российские наемники дважды обстреляли позиции ООС, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120-мм.

Недалеко от Новоалександровки зафиксирован обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-3 противник вел огонь из минометов калибра 82-мм.

В районе Новозвонки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

"По состоянию на 7.00, 4 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.