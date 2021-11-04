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07:13 04.11.2021

Найдено тело шестого погибшего при крушении Ан-12 под Иркутском

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Найдено тело шестого погибшего при крушении Ан-12 под Иркутском

Тела шестерых погибших найдены на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе Иркутского района.

"Шесть (тел найдено - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пяти найденных телах погибших в авиакатастрофе.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что, предварительно, на борту Ан-12 находились девять человек: семь членов экипажа и двое сопровождающих от компании "Заполярье".

Вечером в среду при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет авиакомпании "Гродно" АН-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе села Пивовариха. Воздушным судном управлял опытный экипаж, в составе которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 - Украины и 3 - Беларуси.

В четверг в Иркутскую область прилетают представители авиакомпании "Гродно".

Теги: #иркутск #жертвы #россия #самолет
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