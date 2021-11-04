Сотрудник ГСЧС, обещавший за взятку избежать ответственности за нарушение правил безопасности при реконструкции здания, пойдет под суд

Харьковская облпрокуратура утвердила и направила в Московский райсуд города обвинительный акт в отношении сотрудника ГСЧС, подозреваемого в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч.2 ст.369-2 УК Украины).

"Сотрудник одного из отделов ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области получил от представителя общества с ограниченной ответственностью 20 тыс. грн", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

За эту сумму чиновник обещал, что повлиять на уполномоченных лиц ГУ ГСЧС в области, чтобы те не принимали меры реагирования на нарушение требований законодательства в сфере пожарной и техногенной безопасности при реконструкции нежилого торгово-офисного здания, расположенного по ул. Университетской в Харькове.

Сразу после получения 20 тыс. грн правоохранители задержали сотрудника ГСЧС в порядке ст. 208 УПК Украины. В тот же день задержанному сообщили о подозрении.