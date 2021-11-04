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04:47 04.11.2021

В Харькове задержан рецидивист, укравший лифтовое оборудование на сумму более 5 млн грн

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В Харькове задержан рецидивист, укравший лифтовое оборудование на сумму более 5 млн грн

Полиция задержала ранее судимого за имущественные преступления 33-летнего жителя Одесской области по подозрению в серии краж лифтового оборудования (не менее 20 эпизодов) из многоэтажек Харькова и Киева.

"Его задержали... непосредственно после совершения преступления по улице Саперной (в Харькове - ИФ). В ходе осмотра задержанного полицейские изъяли перчатки, плоскогубцы, кабель лифтового оборудования в полиэтиленовых мешках", - цитирует отдел коммуникаций начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области Романа Иващенко

По предварительным оценкам, материальный ущерб от кражи лифтового оборудования оценивается в сумму более 5 млн грн.

Задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

Теги: #задержание #харьков #рецидивист
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