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22:25 03.11.2021

Здоровье Саакашвили ухудшается - личный врач

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Здоровье Саакашвили ухудшается - личный врач

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме, ухудшается, он потерял 10% своего веса, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.

"В среду были получены результаты тестов состояния здоровья Михаила Саакашвили, и по заключению врачей консилиума, они ухудшились по сравнению с прежним консилиумом, состоявшимся неделю назад. Он жалуется на учащенное сердцебиение. Опасная ситуация может возникнуть в любую минуту", - заявил Кипшидзе журналистам после посещения в среду вечером экс-президента в тюрьме.

Он сообщил, что следующий консилиум состоится в пятницу.

"Михаил Саакашвили за время голодовки потерял уже 10% своего веса, что очень опасно", - сказал Кипшидзе.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #здоровье #грузия #саакашвили
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