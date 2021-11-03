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21:55 03.11.2021

Правоохранители провели обыски у и.о. главы Госналоговой

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Правоохранители провели обыски у и.о. главы Госналоговой

Правоохранители провели обыски у и.о. Государственной налоговой службы Евгения Олейникова по месту его жительства, а также в доме его матери, сообщил Олейников.

"Следственные действия происходят по решению суда. В отношении себя лично могу сказать, что обыски прошли в жилье, где живу я лично вместе с семьей, а также по месту жительства моей матери. По итогам следствия без разглашения тайны следствия могу сказать, что фактически верифицировано, что я честно подаю декларацию государственного служащего",  – сказал Олейников на пресс-брифинге в среду.

Он пояснил, что обыски связаны с тем, что, по мнению НАБУ, Олейников может быть причастным к прикрытию незаконной деятельности некоторой группы предприятий.

"По странному стечению обстоятельств, еще в январе этого года проводился ряд мер Госналоговой и эти материалы были переданы в правоохранительные органы. Я думаю, следствие разберется, как можно объединить прикрытие и передачу документов правоохранителям", – сказал и.о. главы ведомства.

В настоящее время составляется протокол обыска, отметил он, однако заверил, что "было найдено все что угодно, кроме денег".

"Так же могу сказать, что средства, которые найдены у меня дома, полностью соответствуют декларации", – отметил Олейников.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали в своих "Телеграм-каналах" информацию о проведении обысков в помещениях Государственной налоговой службы (ГНС), а также по месту чиновников ведомства.

"НАБУ, САП совместно с СБУ осуществляют обыски в помещениях центрального аппарата ГНС, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится в сообщении НАБУ и САП.

Госналоговая уточнила, что еще в декабре 2020 года и в январе 2021-го проводила собственную проверку головного управления ГНС в Полтавской области относительно отработки рисковых компаний, в том числе - по предприятиям, которые фигурируют в данном уголовном деле. По итогам проверки ведомство выявило ряд нарушений служебной дисциплины сотрудников ГУ ГНС в Полтавской области и применило к должностным лицам дисциплинарные меры. Относительно обстоятельств, выявленных в ходе указанной проверки и которые могли иметь признаки уголовных нарушений, Госналоговая передала информацию в Государственное бюро расследований, указали в ведомстве.

Теги: #налоговая #следственные_действия
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