События

21:30 03.11.2021

США выделяют $25 млн для расширения доступа других стран к безопасной ядерной энергии - Госдеп

1 мин читать
США выделяют $25 млн для расширения доступа других стран к безопасной ядерной энергии - Госдеп

Американская администрация объявила в среду на конференции COP26 о выделении $25 млн на инициативу Nuclear Futures Package, предусматривающую расширение доступа ряда стран к безопасной ядерной энергетике, говорится в пресс-релизе Госдепа США.

Согласно заявлению, инициативу представила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"В рамках Nuclear Futures Package США с удовольствием в том числе сотрудничают с Польшей, Кенией, Украиной, Бразилией, Румынией и Индонезией ради поддержки в выполнении их задач в ядерной сфере", - отмечается в пресс-релизе.

В заявлении поясняется, что финансовые средства направляются на развитие технологий получения ядерной энергии безопасным способом, демонстрацию потенциала термоядерной энергетики на пути перехода к экологически чистой энергии, развитие реакторов малой мощности. Работа США с другими странами в этой области касается, в том числе, технического сотрудничества, научных исследований, визитов на различные объекты, обследования имеющихся технических возможностей.

"Nuclear Futures Package подчеркивает активную приверженность США инновациям в энергетике и ядерных технологиях в качестве важного компонента по достижению глобальных целей в сфере климата", - отмечается в документе.

Отмечается, что в этой инициативе, помимо Госдепа США, участвуют Агентство США по торговле и развитию, а также Минторг и Минэнерго США.

Теги: #сша #сотрудничество #украина #атом
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:30 03.11.2021
Украина и Канада договорились начать переговоры о пересмотре соглашения о ЗСТ

Украина и Канада договорились начать переговоры о пересмотре соглашения о ЗСТ

10:28 03.11.2021
Около 42% не вакцинированных от COVID-19 украинцев готовы это сделать - ЮНИСЕФ

Около 42% не вакцинированных от COVID-19 украинцев готовы это сделать - ЮНИСЕФ

10:01 03.11.2021
В Украине второй день подряд фиксируются одни из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире

В Украине второй день подряд фиксируются одни из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире

07:40 03.11.2021
Китай заявил протест США в связи с лишением лицензии на деятельность американской дочерней структуры китайской China Telecom

Китай заявил протест США в связи с лишением лицензии на деятельность американской дочерней структуры китайской China Telecom

05:18 03.11.2021
В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

04:13 03.11.2021
США лишают Эфиопию привилегированного торгового статуса в связи с нарушением прав человека

США лишают Эфиопию привилегированного торгового статуса в связи с нарушением прав человека

02:03 03.11.2021
Байден раскритиковал РФ и Китай за позицию на COP26

Байден раскритиковал РФ и Китай за позицию на COP26

01:02 03.11.2021
Байден видит вину России и ОПЕК в высоких ценах на нефть

Байден видит вину России и ОПЕК в высоких ценах на нефть

20:59 02.11.2021
США располагают 12 типами ядерных боеголовок на вооружении стратегических и тактических сил - NNSA

США располагают 12 типами ядерных боеголовок на вооружении стратегических и тактических сил - NNSA

20:06 02.11.2021
В Украине ежедневное количество прививок против COVID-19 должно вырасти до 350 тысяч – замглавы ОП Тимошенко

В Украине ежедневное количество прививок против COVID-19 должно вырасти до 350 тысяч – замглавы ОП Тимошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саакашвили помилован не будет - президент Грузии

Двое украинцев погибли в авиакатастрофе в РФ - Минтранс Беларуси

Зеленский в четверг откроет форум "Украина 30. Безопасная громада"

СБУ установила факт хищения средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс"

К сведению подписчиков: о выпуске новостей в ближайшее время

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители провели обыски у и.о. главы Госналоговой

Президент Грузии призвала правительство ввести ковид-паспорта и обязательную вакцинацию

На автозаправке WOG под Харьковом пожар после взрыва полностью ликвидирован - ГСЧС

Саакашвили помилован не будет - президент Грузии

Точка невозврата пройдена, отказ от реформ невозможен – Таран об итогах работы Минобороны Украины

Ермак в четверг представит новый информбюллетень Офиса президента

Зеленский будет присутствовать на заседании Рады в четверг – Гетманцев

Комитет Рады по здоровью нации предлагает распространить закон о соцзащите семей погибших от COVID-19 медиков на частные клиники

Процесс сертификации "Северного потока 2" еще не завершен - представитель Минэкономики ФРГ

Кабмин упростил порядок получения пособия по беременности и родам через "Дию"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА