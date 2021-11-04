События

07:00 04.11.2021

4 ноября: Какой сегодня праздник

6 мин читать
4 ноября: Какой сегодня праздник

4 ноября в мире празднуют день добра, день дорожного регулировщика, день здравого смысла и день качественной работы. В Украине – день железнодорожника, а в Италии день победы в первой мировой войне. В Британии ночь Гая Фокса, в Панаме день флага, а в США национальный день конфет. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Сегодня работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой профессиональный праздник. День железнодорожника установлен Указом Президента Украины № 1140/2002 от 11 декабря 2002 года.

Днем железнодорожника эта дата стала по инициативе работников Львовской железной дороги. Оказывается, именно 4 ноября 1861 года, еще во времена Австро-венгерской империи, на территорию современной Украины — во Львов — прибыл первый поезд, который назывался "Ярославом". В нынешнем понимании "Ярослав" был поездом международного сообщения. Он соединял Вену, Краков, Перемышль и Львов.

В Великобритании более четырех веков в ночь с 4 на 5 ноября празднуют Ночь Гая Фокса или Ночь фейерверков. На самом деле этот праздник — символ спасения монархии и день казни заговорщиков, одного из которых звали Гай Фокс. Этот дворянин был один из участников "Порохового заговора" 1605 года, целью которого был военный переворот в Великобритании.

Заговорщикам не удалось воплотить в жизнь задуманное. О том, что в подземельях парламента планируют подорвать огромные бочки с порохом, стало известно в королевском окружении. В ночь на 5 ноября в подземелье схватили Гая Фокса. Он не был вожаком переворота, но был ответственным за подрыв бочек, поскольку разбирался в порохе. Гая Фокса поместили в Тауэр и казнили через несколько дней вместе с другими заговорщиками. Его имя стало символом покушения на королевскую власть.

Православная церковь 4 ноября празднует День Казанской иконы Божией Матери. Этот праздник отмечают дважды в год: 21 июля и 4 ноября. Люди верят, если искренне обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице именно в этот день, то молитва будет иметь уникальную силу.

В этот день:

1708 — Гетман Иван Мазепа объявил Петру I о своем переходе на сторону Шведской империи и начал маневр для соединения с войсками Карла XII.

1844 — Во Львове образована Техническая Академия, с 1920 — Львовская политехника.

1848 — В Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога - метро. С 1890 года вместо тоннелей мелкого заложения стали строить линии на электрической тяге, которые в центре города проходят в тоннелях глубокого заложения, а на окраинах выходят на поверхность. Первая в мире подземная электрическая дорога - Северная линия на участке Стоквелл – Кинг Уильям-Стрит. Открыл движение и первым пассажиром стал принц Уэльсский, будущий король Великобритании Эдуард VII. Первая электрическая линия протяженностью в шесть километров называлась Metropolitan Railway, то есть "столичная железная дорога". Сокращение этого длинного названия до пяти букв и породило всем нам знакомое "метро". В настоящее время лондонский метрополитен включает в себя 270 станций, протяженность путей – более 400 километров.

1879 — Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат. Ранее не всегда торговцы могли точно определить собственные доходы. Часто сведения, представляемые наемными работниками в ежедневных гроссбухах, не отличались точностью и оказывались неполными и недостоверными. А у владельца предприятия не было никакой возможности уличить своих подчиненных в недобросовестности. Это давало широчайшие возможности для хищений, особенно при большом товарообороте. Хозяин маленького кафе в американском городе Дейтон, штат Огайо, Джеймс Ритти оказался именно в такой ситуации. Его заведение было популярным, поток посетителей не иссякал, но кафе почти не приносило дохода. Как выяснилось, причиной тому было воровство буфетчиков. Однажды Ритти отправился отдыхать в Европу и, прогуливаясь по судну корабля, забрел в машинное отделение, где обратил внимание на устройство, автоматически отсчитывавшее каждый оборот двигательного вала. Ритти осенила мысль, что подобное устройство может фиксировать каждую покупку в баре или кафе. Вернувшись домой, Ритти вместе с братом сконструировал простейший кассовый аппарат, запатентованный 4 ноября 1879 года. Ритти также придумал приспособление, фиксировавшее каждую денежную операцию на бумажном рулоне. Теперь хозяин мог сверить сумму наличных в кассе с суммой, обозначенной на рулоне, и точно узнать, сколько было сделано покупок за день.

1899 — опубликована книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений".

1918 — в ночь с 3 на 4 ноября начались польско-украинские бои за Перемышль.

1922 — Обнаружена гробница фараона Тутанхамона. Тутанхамон – фараон XVIII династии египетских фараонов, правивший в 1347-1337 до н. э. Гробница Тутанхамона расположена в Долине Царей, и это единственная почти не разграбленная усыпальница. Она была обнаружена двумя англичанами – египтологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Карнарвоном. В гробнице сохранились многочисленные украшения, а также саркофаг из чистого золота с мумифицированным телом фараона. 4 ноября 1922 года был расчищен вход в гробницу. Печати на дверях оказались нетронутыми, что вселяло надежды на возможность совершения крупнейшего археологического открытия века. Картер и Карнарвон стали первыми за три тысячелетия людьми, спустившимися в гробницу. После длительных раскопок 16 февраля 1923 года Картер спустился в "Золотой чертог" – погребальную камеру гробницы, где находился сам саркофаг фараона. Среди утвари и прочих предметов, погребенных с фараоном, было обнаружено множество образцов искусства Амарнского периода. Владелец обнаруженных сокровищ, тогда еще практически неизвестный юный правитель Египта, сразу же превратился в объект повышенного внимания, а феноменальное открытие не только сделало его имя общеизвестным, но и вызвало очередной всплеск интереса к следам египетской цивилизации в современном мире. Лорд Джордж Карнарвон, финансировавший раскопки, умер 5 апреля 1923 года в каирской гостинице "Континенталь" от воспаления легких, однако практически сразу возникли мистификации вокруг его смерти. В последующие годы пресса подогревала слухи о "проклятии фараонов", якобы приведшего к гибели первооткрывателей гробницы. Всего было 22 "жертвы проклятия", 13 из которых непосредственно присутствовали при вскрытии гробницы. Однако факты свидетельствуют о том, что доказательства "проклятия" были подогнаны для достижения газетной сенсации: абсолютное большинство участников экспедиции Картера достигли преклонного возраста, средняя продолжительность их жизни составляет 74,4 года. Одна из популярных теорий, пытающихся проанализировать гибель участников экспедиции, связывает ее с грибком или другим микроорганизмом, находившимся в усыпальнице, что объясняет, в частности, тот факт, что первым умер астматик лорд Карнарвон.

1940 — Президиум Верховного Совета СССР установил границу между Молдавской и Украинской ССР, в результате чего 8 из 14 районов бывшей Молдавской АССР остались в составе Украины.

1946 — подписан китайско-американский Договор о дружбе и взаимной торговле.

1950 — в Риме государства-члены Совета Европы подписали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

1970 — пассажирский авиалайнер "Конкорд" во время испытаний вдвое превысил скорость звука.

1979 — захват американского посольства в Тегеране иранскими студентами -"революционная гвардия".

Именины: Анна, Елизавета, Иван, Ираклий, Павел, Федор.

 

 

Теги: #именины #этот_день #какойсегодняпраздник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:00 03.11.2021
3 ноября: Какой сегодня праздник

3 ноября: Какой сегодня праздник

07:00 02.11.2021
2 ноября: Какой сегодня праздник

2 ноября: Какой сегодня праздник

07:00 01.11.2021
1 ноября: Какой сегодня праздник

1 ноября: Какой сегодня праздник

07:00 31.10.2021
31 октября: Какой сегодня праздник

31 октября: Какой сегодня праздник

07:00 30.10.2021
30 октября: Какой сегодня праздник

30 октября: Какой сегодня праздник

07:00 29.10.2021
29 октября: Какой сегодня праздник

29 октября: Какой сегодня праздник

07:00 28.10.2021
28 октября: Какой сегодня праздник

28 октября: Какой сегодня праздник

07:00 27.10.2021
27 октября: какой сегодня праздник

27 октября: какой сегодня праздник

07:00 26.10.2021
26 октября: Какой сегодня праздник

26 октября: Какой сегодня праздник

07:00 25.10.2021
25 октября: Какой сегодня праздник

25 октября: Какой сегодня праздник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военнослужащий ранен на Донбассе за минувшие сутки

Саакашвили помилован не будет - президент Грузии

Двое украинцев погибли в авиакатастрофе в РФ - Минтранс Беларуси

Зеленский в четверг откроет форум "Украина 30. Безопасная громада"

СБУ установила факт хищения средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс"

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Японии возглавит МИД страны до утверждения кабинета министров

Украинский военнослужащий ранен на Донбассе за минувшие сутки

Найдено тело шестого погибшего при крушении Ан-12 под Иркутском

Сотрудник ГСЧС, обещавший за взятку избежать ответственности за нарушение правил безопасности при реконструкции здания, пойдет под суд

Госдеп США считает возможным быстро договориться с Ираном о возвращении в СВПД

В Харькове задержан рецидивист, укравший лифтовое оборудование на сумму более 5 млн грн

В Пражском Граде в Чехии заработал украиноязычный аудиогид

NASA назвало место высадки посадочного модуля Nova-C для проведения ряда тестов на лунной поверхности

В Харьковской области земля под строительство полигона ТБО была выделена с нарушением, прокуратура требует вернуть ее государству

Здоровье Саакашвили ухудшается - личный врач

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА