4 ноября: Какой сегодня праздник

4 ноября в мире празднуют день добра, день дорожного регулировщика, день здравого смысла и день качественной работы. В Украине – день железнодорожника, а в Италии день победы в первой мировой войне. В Британии ночь Гая Фокса, в Панаме день флага, а в США национальный день конфет. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Сегодня работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой профессиональный праздник. День железнодорожника установлен Указом Президента Украины № 1140/2002 от 11 декабря 2002 года.

Днем железнодорожника эта дата стала по инициативе работников Львовской железной дороги. Оказывается, именно 4 ноября 1861 года, еще во времена Австро-венгерской империи, на территорию современной Украины — во Львов — прибыл первый поезд, который назывался "Ярославом". В нынешнем понимании "Ярослав" был поездом международного сообщения. Он соединял Вену, Краков, Перемышль и Львов.

В Великобритании более четырех веков в ночь с 4 на 5 ноября празднуют Ночь Гая Фокса или Ночь фейерверков. На самом деле этот праздник — символ спасения монархии и день казни заговорщиков, одного из которых звали Гай Фокс. Этот дворянин был один из участников "Порохового заговора" 1605 года, целью которого был военный переворот в Великобритании.

Заговорщикам не удалось воплотить в жизнь задуманное. О том, что в подземельях парламента планируют подорвать огромные бочки с порохом, стало известно в королевском окружении. В ночь на 5 ноября в подземелье схватили Гая Фокса. Он не был вожаком переворота, но был ответственным за подрыв бочек, поскольку разбирался в порохе. Гая Фокса поместили в Тауэр и казнили через несколько дней вместе с другими заговорщиками. Его имя стало символом покушения на королевскую власть.

Православная церковь 4 ноября празднует День Казанской иконы Божией Матери. Этот праздник отмечают дважды в год: 21 июля и 4 ноября. Люди верят, если искренне обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице именно в этот день, то молитва будет иметь уникальную силу.

В этот день:

1708 — Гетман Иван Мазепа объявил Петру I о своем переходе на сторону Шведской империи и начал маневр для соединения с войсками Карла XII.

1844 — Во Львове образована Техническая Академия, с 1920 — Львовская политехника.

1848 — В Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога - метро. С 1890 года вместо тоннелей мелкого заложения стали строить линии на электрической тяге, которые в центре города проходят в тоннелях глубокого заложения, а на окраинах выходят на поверхность. Первая в мире подземная электрическая дорога - Северная линия на участке Стоквелл – Кинг Уильям-Стрит. Открыл движение и первым пассажиром стал принц Уэльсский, будущий король Великобритании Эдуард VII. Первая электрическая линия протяженностью в шесть километров называлась Metropolitan Railway, то есть "столичная железная дорога". Сокращение этого длинного названия до пяти букв и породило всем нам знакомое "метро". В настоящее время лондонский метрополитен включает в себя 270 станций, протяженность путей – более 400 километров.

1879 — Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат. Ранее не всегда торговцы могли точно определить собственные доходы. Часто сведения, представляемые наемными работниками в ежедневных гроссбухах, не отличались точностью и оказывались неполными и недостоверными. А у владельца предприятия не было никакой возможности уличить своих подчиненных в недобросовестности. Это давало широчайшие возможности для хищений, особенно при большом товарообороте. Хозяин маленького кафе в американском городе Дейтон, штат Огайо, Джеймс Ритти оказался именно в такой ситуации. Его заведение было популярным, поток посетителей не иссякал, но кафе почти не приносило дохода. Как выяснилось, причиной тому было воровство буфетчиков. Однажды Ритти отправился отдыхать в Европу и, прогуливаясь по судну корабля, забрел в машинное отделение, где обратил внимание на устройство, автоматически отсчитывавшее каждый оборот двигательного вала. Ритти осенила мысль, что подобное устройство может фиксировать каждую покупку в баре или кафе. Вернувшись домой, Ритти вместе с братом сконструировал простейший кассовый аппарат, запатентованный 4 ноября 1879 года. Ритти также придумал приспособление, фиксировавшее каждую денежную операцию на бумажном рулоне. Теперь хозяин мог сверить сумму наличных в кассе с суммой, обозначенной на рулоне, и точно узнать, сколько было сделано покупок за день.

1899 — опубликована книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений".

1918 — в ночь с 3 на 4 ноября начались польско-украинские бои за Перемышль.

1922 — Обнаружена гробница фараона Тутанхамона. Тутанхамон – фараон XVIII династии египетских фараонов, правивший в 1347-1337 до н. э. Гробница Тутанхамона расположена в Долине Царей, и это единственная почти не разграбленная усыпальница. Она была обнаружена двумя англичанами – египтологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Карнарвоном. В гробнице сохранились многочисленные украшения, а также саркофаг из чистого золота с мумифицированным телом фараона. 4 ноября 1922 года был расчищен вход в гробницу. Печати на дверях оказались нетронутыми, что вселяло надежды на возможность совершения крупнейшего археологического открытия века. Картер и Карнарвон стали первыми за три тысячелетия людьми, спустившимися в гробницу. После длительных раскопок 16 февраля 1923 года Картер спустился в "Золотой чертог" – погребальную камеру гробницы, где находился сам саркофаг фараона. Среди утвари и прочих предметов, погребенных с фараоном, было обнаружено множество образцов искусства Амарнского периода. Владелец обнаруженных сокровищ, тогда еще практически неизвестный юный правитель Египта, сразу же превратился в объект повышенного внимания, а феноменальное открытие не только сделало его имя общеизвестным, но и вызвало очередной всплеск интереса к следам египетской цивилизации в современном мире. Лорд Джордж Карнарвон, финансировавший раскопки, умер 5 апреля 1923 года в каирской гостинице "Континенталь" от воспаления легких, однако практически сразу возникли мистификации вокруг его смерти. В последующие годы пресса подогревала слухи о "проклятии фараонов", якобы приведшего к гибели первооткрывателей гробницы. Всего было 22 "жертвы проклятия", 13 из которых непосредственно присутствовали при вскрытии гробницы. Однако факты свидетельствуют о том, что доказательства "проклятия" были подогнаны для достижения газетной сенсации: абсолютное большинство участников экспедиции Картера достигли преклонного возраста, средняя продолжительность их жизни составляет 74,4 года. Одна из популярных теорий, пытающихся проанализировать гибель участников экспедиции, связывает ее с грибком или другим микроорганизмом, находившимся в усыпальнице, что объясняет, в частности, тот факт, что первым умер астматик лорд Карнарвон.

1940 — Президиум Верховного Совета СССР установил границу между Молдавской и Украинской ССР, в результате чего 8 из 14 районов бывшей Молдавской АССР остались в составе Украины.

1946 — подписан китайско-американский Договор о дружбе и взаимной торговле.

1950 — в Риме государства-члены Совета Европы подписали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

1970 — пассажирский авиалайнер "Конкорд" во время испытаний вдвое превысил скорость звука.

1979 — захват американского посольства в Тегеране иранскими студентами -"революционная гвардия".

Именины: Анна, Елизавета, Иван, Ираклий, Павел, Федор.