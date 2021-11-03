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20:32 03.11.2021

Президент Грузии призвала правительство ввести ковид-паспорта и обязательную вакцинацию

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Президент Грузии призвала правительство ввести ковид-паспорта и обязательную вакцинацию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство в рамках борьбы с пандемией COVID-19 с целью ускорения темпов вакцинации населения принять срочные и строгие меры.

"Обращаюсь к властям, чтобы были приняты срочные и строгие меры - обязательная прививка для групп риска, введение ковид-паспортов для посещения общественных мест и хотя бы платное лечение для непривитых граждан", - заявила Зурабишвили на брифинге.

По ее словам, пандемия несет для страны, которая и так испытывает демографический кризис, трагедию беспрецедентных масштабов.

"Мы все несем ответственность за сегодняшнее катастрофическое положение", - сказала она, отметив, что государственные лица должны делать больше для популяризации вакцинации.

"Ответственность также лежит на партиях, которые проводят демонстрации, несмотря на необходимость соблюдать осторожность, большая ответственность и у патриархии, которая воздерживается благословлять (вакцинацию), что оставляет возможность отдельным духовным лицам проповедовать антиваксерскую пропаганду, ответственность лежит и на некоторых представителях медицинской сферы, чьи взгляды вредят общему делу. И, наконец, ответственность лежит на гражданах, которые из-за личных страхов и своего здоровья ставят страну перед демографической катастрофой", - заявила Зурабишвили.

Теги: #президент #грузия #меры #коронавирус
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