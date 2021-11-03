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20:21 03.11.2021

На автозаправке WOG под Харьковом пожар после взрыва полностью ликвидирован - ГСЧС

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На автозаправке WOG под Харьковом пожар после взрыва полностью ликвидирован - ГСЧС

На автозаправке WOG вблизи пос. Рай-Еленовка Харьковской области, полностью ликвидирован пожар, начавшийся утром 28 октября после взрыва.

"В 13:05 3 ноября произошла окончательная ликвидация горения остатков газового конденсата в подземной емкости на АЗС WOG. Жертв и пострадавших нет ", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Как сообщалось, 28 октября в 4:31 на автодороге "Киев – Харьков - Довжанский", вблизи пос. Рай-Еленовка на АЗС произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовика. В 5:48 пожарные локализовали пожар на площади 250 кв. м.

По информации WOG, взрыв и дальнейший пожар на АЗС произошел в результате наезда грузовика на газораспределительную колонку станции.

Теги: #взрыв #заправка #пожар
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