События

20:15 03.11.2021

Саакашвили помилован не будет - президент Грузии

1 мин читать
Саакашвили помилован не будет - президент Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду на специальном брифинге вновь повторила, что не помилует бывшего главу государства Михеила Саакашвили.

"Моя позиция по помилованию бывшего президента тверда и неизменна - нет и никогда", - заявила Зурабишвили.

Она отметила, что Саакашвили не удовлетворяет критериям политического заключенного и невиновности.

"Он по своей воле нелегально проник в страну с целью дестабилизации. Несмотря на это и учитывая большой интерес общества, он должен быть признан особенным заключенным, что требует от администрации пенитенциарной службы и властей особого внимания к нему, принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано для политических спекуляций или дестабилизации", - сказала Зурабишвили.

Она подчеркнула, что к этому вопросу больше не вернется.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #президент #грузия #саакашвили #помилование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:32 03.11.2021
Президент Грузии призвала правительство ввести ковид-паспорта и обязательную вакцинацию

Президент Грузии призвала правительство ввести ковид-паспорта и обязательную вакцинацию

20:01 03.11.2021
Ермак в четверг представит новый информбюллетень Офиса президента

Ермак в четверг представит новый информбюллетень Офиса президента

18:10 03.11.2021
Денисова призвала руководство Грузии предоставить Саакашвили возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении

Денисова призвала руководство Грузии предоставить Саакашвили возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении

02:02 03.11.2021
Личный врач Саакашвили обеспокоен состоянием его здоровья - он стал слабее, давление скачет

Личный врач Саакашвили обеспокоен состоянием его здоровья - он стал слабее, давление скачет

19:06 02.11.2021
Акции протеста у Руставской тюрьмы будут постоянными, заявляют сторонники Саакашвили

Акции протеста у Руставской тюрьмы будут постоянными, заявляют сторонники Саакашвили

16:42 02.11.2021
Саакашвили призвал оппозиционеров сохранить депутатские мандаты: они дают возможность посещать его в тюрьме

Саакашвили призвал оппозиционеров сохранить депутатские мандаты: они дают возможность посещать его в тюрьме

10:28 02.11.2021
Саакашвили не сдает анализы, отказывается от встреч с медиками, нужно быть готовыми к любому сценарию - личный врач

Саакашвили не сдает анализы, отказывается от встреч с медиками, нужно быть готовыми к любому сценарию - личный врач

21:10 01.11.2021
Денисова обеспокоена длительным прохождением украинцами процедуры погранконтроля на въезде в Грузию

Денисова обеспокоена длительным прохождением украинцами процедуры погранконтроля на въезде в Грузию

21:10 01.11.2021
Денисова обеспокоена длительным прохождением украинцами процедуры погранконтроля на въезде в Грузию

Денисова обеспокоена длительным прохождением украинцами процедуры погранконтроля на въезде в Грузию

13:25 01.11.2021
Саакашвили похудел в тюрьме более чем на 20 кг, сообщила его гражданская жена

Саакашвили похудел в тюрьме более чем на 20 кг, сообщила его гражданская жена

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинцев погибли в авиакатастрофе в РФ - Минтранс Беларуси

Зеленский в четверг откроет форум "Украина 30. Безопасная громада"

СБУ установила факт хищения средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс"

К сведению подписчиков: о выпуске новостей в ближайшее время

Рада отправила Тарана в отставку с поста министра обороны

ПОСЛЕДНЕЕ

На автозаправке WOG под Харьковом пожар после взрыва полностью ликвидирован - ГСЧС

Точка невозврата пройдена, отказ от реформ невозможен – Таран об итогах работы Минобороны Украины

Зеленский будет присутствовать на заседании Рады в четверг – Гетманцев

Комитет Рады по здоровью нации предлагает распространить закон о соцзащите семей погибших от COVID-19 медиков на частные клиники

Процесс сертификации "Северного потока 2" еще не завершен - представитель Минэкономики ФРГ

Кабмин упростил порядок получения пособия по беременности и родам через "Дию"

Проверку COVID-19-сертификатов уполномочены проводить Нацполиция, Нацгвардия, местные органы власти - юристы

Первичные регистрации новых коммерческих авто в Украине за 10 мес. выросли на 39%

Кабмин назначил директоров Бердянского и Николаевского морпортов

СКР рассматривает несколько версий крушения Ан-12 в Иркутской области, найден бортовой самописец

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА