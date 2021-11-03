Ермак в четверг представит новый информбюллетень Офиса президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг, 4 ноября, проведет онлайн-презентацию нового информационного бюллетеня OPEN Digest.

Как сообщается на сайте Офиса президента Украины, в мероприятии также примут участие заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Начало презентации в 16.00.

"Во время мероприятия будет представлена новая еженедельная информационная рассылка от Офиса президента Украины – OPEN Digest. Она создана с целью информирования граждан Украины, украинских общин за рубежом, а также наших иностранных партнеров и друзей о проделанной работе, прежде всего о ходе реформ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что OPEN Digest содержит материалы на украинском и английском языках. Бюллетень информирует о деятельности главы Украинского государства и Офиса президента.

"Мы говорим о главном, поэтому сообщаем о ключевых событиях, принципиальных решениях, ходе реформ", – подчеркнул Ермак.