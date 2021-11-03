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19:42 03.11.2021

Зеленский будет присутствовать на заседании Рады в четверг – Гетманцев

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Зеленский будет присутствовать на заседании Рады в четверг – Гетманцев

Президент Украины Владимир Зеленский посетит заседание Верховной Рады в четверг, 4 ноября, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Завтра ждем президента в 10:00 в Верховной Раде", - написал Гетманцев в телеграмм-канале в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть ряд кадровых назначений в Кабинете министров Украины: о назначении Алексея Резникова Алексея министром обороны Украины; о назначении Ирины Верещук Ирины вице-премьером Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; о назначении Павла Рябикина Павла министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины; о назначении Юлии Свириденко Юлии первым вице-премьером– министром экономики Украины.

 

Теги: #зеленский #рада
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