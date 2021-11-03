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19:12 03.11.2021

Процесс сертификации "Северного потока 2" еще не завершен - представитель Минэкономики ФРГ

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Процесс сертификации "Северного потока 2" еще не завершен - представитель Минэкономики ФРГ

Представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон подтвердила информацию Федерального сетевого агентства страны о том, что процесс сертификации "Северного потока 2" еще не завершен.

"Вам известно, что процесс сертификации идет в Федеральном сетевом агентстве, не могу назвать вам конкретной даты (завершения процесса - ИФ)", - сказала она журналистам в среду.

Барон напомнила, что по закону процесс может длиться 4 месяца.

Ранее пресс-секретарь агентства Фите Вульф сообщил "Интерфаксу", что после того, как заключение о сертификации будет вынесено и четырехмесячный срок завершится, оно будет направлено в Еврокомиссию. У Еврокомиссии есть еще два месяца на рассмотрение. Кроме этого, она может попросить продления еще на два месяца.

В настоящее время агентство рассматривает документы, поданные оператором газопровода, они были предоставлены 8 сентября 2021 года. Агентство по регламенту должно принять решение в течение четырех месяцев, в данном случае - до 8 января 2022 года.

Теги: #сертификация #северный_поток #сроки #германия
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