Кабмин назначил директоров Бердянского и Николаевского морпортов

Кабинет министров Украины назначил директоров ГП "Бердянский морской торговый порт" и ГП "Николаевский морской торговый порт", которых ранее постоянная комиссия Министерства инфраструктуры определила победителями кадрового конкурса.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Как сообщил в Телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, директором Бердянского морпорта назначена Ольга Саминина, Николаевского - Александр Медведик.

Ранее Саминина была главным специалистом отдела государственного надзора и контроля на морском и речном транспорте в Морской администрации. До этого занимала должность заместителя начальника администрации Херсонского порта.

Медведик был исполняющим обязанности директора указанного порта с августа этого года. Ранее был и.о. заместителя директора по эксплуатации ГП "МТП "Черноморск".