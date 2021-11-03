События

18:20 03.11.2021

В МИД Украины подтвердили, что двое украинцев были составе экипажа разбившегося в РФ самолета

1 мин читать
В МИД Украины подтвердили, что двое украинцев были составе экипажа разбившегося в РФ самолета

По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, разбившегося возле Иркутска, были двое украинцев, консульство в Новосибирске установило связь с Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ожидает результаты идентификации жертв, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, разбившегося возле Иркутска, были 2 украинца. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства крушения. "Горячая линия" консульства для родственников: +79133791293", - написал Николенко в Twitter в среду.

Как сообщалось, 3 ноября 2021 г. в 11.34 UTC при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет "Авиакомпании Гродно" АН-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовареха, сообщил Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Воздушным судном управлял опытный экипаж, в составе которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 – Украины и 3 – Республики Беларусь.

 

Теги: #ан12 #украинцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:36 03.11.2021
Двое украинцев погибли в авиакатастрофе в РФ - Минтранс Беларуси

Двое украинцев погибли в авиакатастрофе в РФ - Минтранс Беларуси

15:23 03.11.2021
Останки пяти человек обнаружены на месте крушения Ан-12 под Иркутском - источник

Останки пяти человек обнаружены на месте крушения Ан-12 под Иркутском - источник

11:59 23.10.2021
Мальта закрыла въезд для украинских туристов

Мальта закрыла въезд для украинских туристов

17:14 08.10.2021
В Польше горел автобус, везший украинцев на родину, пострадавших нет

В Польше горел автобус, везший украинцев на родину, пострадавших нет

15:28 07.10.2021
Армения за 9 мес. приняла 15 тыс. украинских туристов - советник министра экономики

Армения за 9 мес. приняла 15 тыс. украинских туристов - советник министра экономики

12:56 28.09.2021
Почти треть украинцев владеет польским языком – исследование

Почти треть украинцев владеет польским языком – исследование

12:45 28.09.2021
Почти половина украинцев посещают Польшу с целью трудоустройства – исследование

Почти половина украинцев посещают Польшу с целью трудоустройства – исследование

12:17 24.09.2021
Рада намерена признать депортированными украинцев, принудительно переселённых из Польши в 1944-1951 годах

Рада намерена признать депортированными украинцев, принудительно переселённых из Польши в 1944-1951 годах

10:52 22.09.2021
Зеленский предложил ввести двойное гражданство украинцам за рубежом, кроме проживающих на территории недружественных государств

Зеленский предложил ввести двойное гражданство украинцам за рубежом, кроме проживающих на территории недружественных государств

13:21 09.09.2021
Для украинцев открыты границы 133 стран мира - МИД

Для украинцев открыты границы 133 стран мира - МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинцев погибли в авиакатастрофе в РФ - Минтранс Беларуси

Зеленский в четверг откроет форум "Украина 30. Безопасная громада"

СБУ установила факт хищения средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс"

К сведению подписчиков: о выпуске новостей в ближайшее время

Рада отправила Тарана в отставку с поста министра обороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил финплан "Украэроруха" на 2022 г. с чистой прибылью в 10,8 млн грн

Ткаченко считает несправедливым закрытие учреждений культуры, сотрудники которых вакцинированы

Денисова призвала руководство Грузии предоставить Саакашвили возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении

Правительство Украины назначило Стрильца и.о. министра экологии

ОПОРА готовит иск в суд по выборам городского головы в Харькове - Айвазовская

Боднар вручил копии верительных грамот Эрдогану

Кабмин упростил порядок получения пособия по беременности и родам через "Дию"

НАБУ сообщило руководителю подразделения Одесского облсовета о подозрении в злоупотреблениях на 80 млн грн

Кабмин предоставил переселенцам возможность оформлять помощь для покрытия расходов на проживание через "Дию"

Кабмин уволил Мальованого с должности главы Госэкоинспекции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА