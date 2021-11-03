В МИД Украины подтвердили, что двое украинцев были составе экипажа разбившегося в РФ самолета

По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, разбившегося возле Иркутска, были двое украинцев, консульство в Новосибирске установило связь с Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ожидает результаты идентификации жертв, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, разбившегося возле Иркутска, были 2 украинца. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства крушения. "Горячая линия" консульства для родственников: +79133791293", - написал Николенко в Twitter в среду.

Как сообщалось, 3 ноября 2021 г. в 11.34 UTC при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет "Авиакомпании Гродно" АН-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовареха, сообщил Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Воздушным судном управлял опытный экипаж, в составе которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 – Украины и 3 – Республики Беларусь.