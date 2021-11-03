Денисова призвала руководство Грузии предоставить Саакашвили возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала руководство Грузии безотлагательно отреагировать на ухудшение состояния здоровья гражданина Украины, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и предоставить ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении.

"Призываю руководство Грузии безотлагательно отреагировать на ухудшение состояния здоровья Михеила Саакашвили и предоставить ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении. Еще раз подчеркиваю, что неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - написала Денисова в Facebook в среду.

Также она призвала иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц Республики Грузия, нарушающие права гражданина Украины Михеила Саакашвили и добиваться от грузинских властей восстановить его права на оказание медицинской помощи. Денисова сообщила, что встретилась с матерью Саакашвили Гиули Аласанией, а также с его украинским адвокатом Евгением Грушовцем и народным депутатом Украины Елизаветой Ясько.

"Госпожа Аласания обеспокоена состоянием здоровья сына, который сегодня голодает 34-й день подряд и потерял 20 килограммов веса. Мать опасается, что длительное голодание может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михеила. Прыжки давления, изменение пульса не позволяли провести анализы для определения объективного состояния здоровья Михеила. Наконец, сегодня были сделаны все возможные тесты, результатов которых мы ожидаем", - пояснила Денисова.