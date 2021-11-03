Правительство Украины назначило Стрильца и.о. министра экологии

Кабинет министров Украины назначил Руслана Стрильца временно исполняющим обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Временно возложено исполнение обязанностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на Стрильца Руслана Александровича", - написал в Телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.