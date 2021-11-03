ОПОРА готовит иск в суд по выборам городского головы в Харькове - Айвазовская

Гражданская сеть ОПОРА продолжает выявлять несоответствие данных протоколов подсчета голосов на выборах городского головы Харькова на избирательных участках, где были ее наблюдатели, и протоколами районных теризбиркомов.

"На данный момент мы видим несоответствие между данными протоколов подсчета голосов на избирательных участках и протоколами районных ТИК в Харькове – общее несоответствие 572 голоса избирателей, которые отошли в пользу кандидата Игоря Терехова", - сообщил на брифинге в среду старший аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

Он уточнил, что на данный момент расхождения выявлены в трех районах города: Новобаварском (387 голосов), Основянском (70 голосов) и Холодногорском (105 голосов) По словам Клюжева, несоответствия также обнаруживаются и при анализе других документов, доступных наблюдателям ОПОРЫ.

"Холодногорский район - мы сравниваем протокол районного заседания территориальной избирательной комиссии, на котором проходил прием документов от УИК, с протоколом районной ТИК об итогах голосования. Там тоже обнаруживается несоответствие. Мы отдельно проинформируем о результатах сравнения этих двух документов", - сказал Клюжев.

Глава правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская сообщила, что в связи с выявленными нарушениями поданы жалобы в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию, а также в ЦИК.

"Мы обратились в ЦИК в порядке информирования с жалобой, потому что мы понимаем, что Центральная избирательная комиссия не может принимать решение по сути в отношении выборов в Харькове", - подчеркнула Айвазовская. Она сообщила, что ОПОРА также готовит иск в суд.

"Мы готовим иск в суд. Потому что обжалуются решения, принятые непосредственно территориальной избирательной комиссией, или может суд принять решение обязать провести повторный подсчет голосов на участках, где мы обнаружили расхождения", - сказала Айвазовская.

Она подчеркнула, что ОПОРА является независимой гражданской организацией и не выражает интересы ни одного из кандидатов.

Как сообщалось, 2 ноября глава городской организации "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Виктория Китайгородская обвинила ОПОРУ в предвзятом отношении к выдвиженцу Блока, секретарю Харьковского горсовета Игорю Терехову. 1 ноября наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов в пользу Терехова на одном избирательном участке (+70 голосов) в Основянском районе и 9 участках (+397 голосов) в Новобаварском районе Харькова. Увеличение числа голосов в поддержку Терехова происходило преимущественно за счет уменьшения голосов в поддержку кандидата от ЕС Александра Скорика и самовыдвиженца Константина Немичева

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины

Вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента, бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%). 31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.