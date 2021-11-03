Боднар вручил копии верительных грамот Эрдогану

Новый посол Украины в Турции Василий Боднар вручил копии верительных грамот президенту Турецкой Республики Реджепу Эрдогану.

"Имел честь сегодня вручить верительные грамоты президенту Турции Реджепу Эрдогану. Официальный отсчет моей дипломатической службы в качестве посла Украины в Турции начат. Вторая за неделю встреча с главой Турции - хороший знак того, что украинско-турецкие отношения и дальше будут развиваться по восходящей", - написал Боднар на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара послом Украины в Турецкой Республике.