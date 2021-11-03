НАБУ сообщило руководителю подразделения Одесского облсовета о подозрении в злоупотреблениях на 80 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в среду, 3 ноября, сообщили руководителю структурного подразделения Одесского областного совета о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое причинило убытки на сумму более 80 млн грн.

"Как установлено в ходе расследования, служащий облсовета, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица частного права, вопреки требованиям законодательства и интересам службы, заключил договор купли-продажи от 03 сентября 2018 года, на основании которого в частную собственность по заниженной стоимости переданы нежилые здания городе Одесса. Кроме того, фактически было передано и право пользования земельным участком площадью 12 420,8 кв.м., на котором находились вышеуказанные помещения", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Злоупотребление чиновника причинило громаде Одесской области убытки в размере более 80 млн грн. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.