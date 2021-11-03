Кабмин предоставил переселенцам возможность оформлять помощь для покрытия расходов на проживание через "Дию"

Кабинет министров Украины предоставил внутренне перемещенным лицам возможность оформлять помощь для покрытия расходов на проживание через портал "Дия".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Внутренне перемещенные лица смогут оформить помощь для покрытия расходов на проживание через портал "Дия". Правительство упростило процедуру подачи заявки и назначения такой помощи. Это решение избавит тысячи людей от необходимости тратить свое время на очереди в кабинетах и лишние бюрократические процедуры", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм-канале.

По его словам, для получения услуги больше не нужно повторно предоставлять справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц, так как это будет происходить благодаря синхронизации портала "Дия" с информационными системами Министерства социальной политики.