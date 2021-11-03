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17:40 03.11.2021

"Жизнь человека – наивысшая ценность" - "УДАР Виталия Кличко" обратился к украинцам с просьбой вакцинироваться

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"Жизнь человека – наивысшая ценность" - "УДАР Виталия Кличко" обратился к украинцам с просьбой вакцинироваться

"УДАР Виталия Кличко" просит украинцев вакцинироваться. В стране уже есть кейсы успешных вакцинальных кампаний на местном уровне, которые доказывают, что вакцинация способна остановить волну заболеваемости и сохранить жизни людей, говорится в заявлении "УДАРа", опубликованном на официальном сайте партии.

"Жизнь человека – наивысшая ценность. А вакцинация – надежный способ сохранить тысячи жизней и вернуть страну к нормальной жизни. Каждый сознательный украинец должен без злобы и нетерпимости просить родных и близких вакцинироваться. По данным ВОЗ, вакцинация 70% населения позволит выработать коллективный иммунитет и остановить эпидемию. Именно поэтому "УДАР Виталия Кличко" просит украинцев вакцинироваться", – говорится в заявлении.

В УДАРе приводят примеры Моршина, где провакцинировано более 75% населения города, и Липецкой громады на Харьковщине, где прививки сделали 94% взрослого населения. В этих населенных пунктах сегодня мизерное количество госпитализаций и случаев заболеваемости.

Украинцы не хотят прививать, потому что не доверяют власти, считают в партии.

"В нашей стране уже есть кейсы успешных вакцинальных кампаний на местном уровне, доказывающие, что вакцинация способна остановить волну заболеваемости и сохранить жизни людей. Однако общий уровень вакцинации в Украине – всего 18%. И это результат недоверия украинцев к власти. Поэтому в Украине фиксируются новые антирекорды заболеваемости и смертей украинцев от COVID-19", - заявляют в УДАРе.

Эксперты "УДАР Виталия Кличко" убеждены, что именно поощрение вакцинации, система преференций для вакцинированных граждан, а не принуждение, должны стать основой эффективной кампании в преодолении эпидемии. Разъяснения и меры стимулирования действуют гораздо эффективнее, чем устрашения и угрозы. Украинцы не виноваты, что стали жертвами неэффективных действий власти, говорится в заявлении.

"УДАР Виталия Кличко" предложил антикризисный план противодействия эпидемии коронавируса в Украине, где важное место занимает продуманная и эффективная кампания по вакцинации. С просветительской составляющей, четким календарным планом прививок, расширением соответствующей инфраструктуры и созданием "зеленых коридоров" для желающих вакцинироваться. Согласно этому плану, до конца года по крайней мере первой дозой вакцины должно быть вакцинировано 50% населения страны, а к началу весны – не менее 70%.

"Эффективная и позитивная кампания по вакцинации в Украине может стать важным шагом на пути восстановления доверия украинцев к власти. А доверие людей очень важно, если мы хотим построить развитое, сильное государство. Вакцинируйся! Сохрани жизнь – вылечи страну!" - призывают в "УДАРе".

Теги: #вакцинация #удар #удар_виталия_кличко
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