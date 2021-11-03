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17:37 03.11.2021

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле н.п.Лобачево и Пивденное

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Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле н.п.Лобачево и Пивденное

 

Российские наемники с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении в Facebook.

Так, вблизи населенных пунктов Лобачево и Пивденное противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Теги: #оос #ситуация
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