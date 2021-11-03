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17:36 03.11.2021

Двое украинцев погибли в авиакатастрофе в РФ - Минтранс Беларуси

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Двое украинцев погибли в авиакатастрофе в РФ - Минтранс Беларуси

Двое граждан Украины погибли в авиакатастрофе самолета "Авиакомпании Гродно" АН-12БК EW-518TI в России, сообщил Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

"3 ноября 2021 г. в 11.34 UTC при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет "Авиакомпании Гродно" АН-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовареха. Воздушным судном управлял опытный экипаж, в состав которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 – Украины и 3 – Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте Министерства в среду.

Указывается, что командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе АН-12 более 7 тысяч, на борту воздушного судна груз отсутствовал.

"В настоящее время Межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители Департамента по авиации. Департаментом по авиации принято решение о приостановлении коммерческой эксплуатации самолетов АН-12 до получения результатов расследования", - отметили в ведомстве.

Теги: #рф #жертвы #украинцы #авиакатастрофа
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