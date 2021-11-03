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16:21 03.11.2021

"Кернел" в феврале 2022 г. откроет бесплатный образовательный проект для студентов ВУЗов

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"Кернел" в феврале 2022 г. откроет бесплатный образовательный проект для студентов ВУЗов

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, 1 февраля 2022 года начнет работу Open Agro University - бесплатного образовательного проекта для студентов старших курсов и выпускников ВУЗов, всего планируется подготовить около 150 аграрных специалистов для их трудоустройства в агрохолдинге.

Об этом сообщается на сайте проекта, реализуемого группой компаний совместно с Европейским банком реконструкции и развития, юркомпанией Deloitte и проектом онлайн-курсов Prometheus. 

По данным на сайте программы, набор слушателей для обучения по специальностям агронома, энергетика, инженера-механика (для работы в полях или на заводах), инженера-технолога по направлениям "масличные" и "зерно" ведется среди студентов ВУЗов 4-5 курсов с профильным образованием или выпускников первого-второго года.

В ходе обучения студентам из всех регионов Украины будет предложена стипендия и оплачиваемая практика, получение узкопрофильных знаний и доступ к закрытой базе знаний "Кернела".

Подготовка специалистов в Open Agro University занимает около полугода.

"Программа украинских учебных заведений на 50% соответствует нынешним производственным реалиям. У выпускников хорошая теоретическая подготовка, но минимальный опыт. Поэтому для меня было важно построить процесс стажировки так, чтобы основной упор был на получении практического опыта", - цитируется на сайте один из наставников учебного курса Максим Кравцов, замдиректора по производству Полтавского маслоэкстракционного завода.

"Кернел" – производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах. По данным агрохолдинга, он занимает первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%), а также является крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 4,99% акций "Кернела".

Агрохолдинг в 2021 финансовом году (ФГ, июль-2020 - июнь-2021), увеличил чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с 2020 ФГ - до $513 млн, его EBITDA возросла в 2,1 раза, до $929 млн, а выручка - на 38%, до $5,65 млрд.

Теги: #кернел #проект
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