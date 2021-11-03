СБУ установила факт хищения средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность гражданки Украины, которая подозревается в хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс", сообщает пресс-служба СБУ.

"Досудебным следствием установлено, что женщина, имея доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снятие наличных. Денежные средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона", - говорится в сообщении СБУ в среду.

По информации СБУ, следствие задокументировало факт присвоения и растраты более 150 тыс. грн. "Все это – из средств, которые жертвовались нашими соотечественниками на нужды и развитие добровольческого батальона", - отмечают в спецслужбе.

В СБУ подчеркивают, что женщине объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в правоохранительных органах, речь идет о супруге бывшего командира добровольческого батальона "Донбасс", экс-народного депутата Семена Семенченко Наталье Музыке.