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15:54 03.11.2021

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде назначить Резникова министром обороны

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Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендует Раде назначить Резникова министром обороны

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять в целом проект постановления №6267 о назначении Алексея Резникова министром обороны Украины, сообщил в Телеграм-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Как сообщалось, в среду Верховная Рада поддержала отставку Резникова с должности вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. За соответствующее решение проголосовали 329 народных депутатов.

В тот же день в Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Резникова министром обороны Украины.

Теги: #комитет #минобороны #резников
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