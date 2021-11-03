К сведению подписчиков: о выпуске новостей в ближайшее время

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Уважаемые подписчики! По техническим причинам новости пока будут публиковаться в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".
Рада отправила Уруского в отставку с поста вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности
В Харьковской области земля под строительство полигона ТБО была выделена с нарушением, прокуратура требует вернуть ее государству
Медведчук по первому подозрению знакомится с материалами дела, в рамках второго продолжает находиться под домашним арестом – СБУ
МИД Украины проверяет информацию о возможном наличии украинцев на борту самолета, потерпевшего крушение в РФ
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