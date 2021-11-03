В Киеве завершилась акция протеста против вакцинации, правонарушений не зафиксировано

Акция протеста противников вакцинации от коронавируса, которая проходила в среду в центре Киеве, завершилась.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, правонарушений во время проведения акций не зафиксировано.

"Мероприятия в центре столицы закончились. Правонарушения не зафиксированы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду в центре Киева прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19, участники которой перекрывали движение автотранспорта на улице Грушевского, а также на нескольких других центральных улицах столицы вблизи правительственного квартала.

Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал проведение акции "насмешкой" над медицинскими работниками и родственниками граждан, умерших от коронавируса.

Позднее движение транспорта в центре Киева было разблокировано, поскольку участники акции протеста переместились к зданию Верховной Рады.