Нардепы хотят запретить продажу на рынках грибов непромышленного производства

В рамках гармонизации законодательства в сфере оборота, безопасности, прослеживаемости и качества пищевых продуктов с действующим в ЕС нормами Верховная Рада может запретить реализацию на агропродовольственных рынках грибов, кроме выращенных промышленным способом на предприятиях.

Соответствующие нормы содержатся в законопроекте №6248 о пищевых продуктах и других объектах санитарных мероприятий, зарегистрированном в Верховной Раде 1 ноября. Инициаторами документа выступили, в частности, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава комитета ВР по аграрной и земельной политике Николай Сольский, нардепы Михаил Радуцкий, Дмитрий Наталуха, Анастасия Радина, Олег Бондаренко, Юрий Аристов (все - "Слуга народа") и Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Евросолидарность").

Помимо этого, из законопроекта изъята норма, согласно которой продажа на агропродовольственных рынках мяса животных и птиц, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов, а также продуктов растительного происхождения возможна после ее исследования государственным инспектором или в аккредитованной лаборатории, расположенной на территории этого же рынка. Нынешний же документ предполагает, что указанные товары могут быть допущены к продаже только после их исследования в аккредитованной лаборатории, находящейся на рынке.

Как сообщалось, законопроект №6248 предлагает гармонизировать с нормами ЕС украинское законодательство в сфере использования в маркировке пищевых продуктов утверждений о их питательной ценности и пользе для здоровья; обеспечении надлежащей прослеживаемости происхождения пищевых продуктов; контроля их качества и порядка ветеринарных проверок на границе.

Документ вводит законодательное определение ряда терминов, связанных с пищевыми продуктами, а также приводит в соответствие с действующим законодательством положения по вопросам государственной регистрации пищевых добавок, энзимов и ароматизаторов в Украине и усиливает государственный контроль и ответственность за нарушение законодательства в сфере безопасности и качества пищевых продуктов.