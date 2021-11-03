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14:51 03.11.2021

В Киеве достаточно запасов кислорода, но в случае стремительного роста числа больных COVID-19 его может не хватить - мэр

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В Киеве достаточно запасов кислорода, но в случае стремительного роста числа больных COVID-19 его может не хватить - мэр

Из 6050 коек, подготовленных для лечения больных коронавирусной инфекцией Covid-19 в Киеве, 88% оснащены системой подачи кислорода, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, столичные медучреждения, где лечат больных Covid-19, ежесуточно используют в общей сложности от 35 до 45 тонн кислорода.

"Это почти втрое больше, чем во время предыдущей волны вируса. И это – колоссальные объемы. Потому мы работаем, чтобы постоянно пополнять запасы кислорода. Также руководители больниц постоянно общаются между собой и с Департаментом здравоохранения КГГА. Туда, где возникают проблемы, сразу направляют дополнительные запасы кислорода", - сказал Кличко.

Он отметил, что запасы кислорода в Киеве есть. "Мы заключили предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку. Впрочем, в случае стремительного увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, – а сегодня коек с кислородом в столице заполнено почти 75% – специалисты не исключают, что может возникнуть проблема нехватки кислорода. Поэтому мы продолжаем работать, чтобы перебоев с кислородом в столичных медучреждениях не было", – подчеркнул Кличко.

По его словам, денежные средства на это выделяет и город, и государство. В частности, Киев получил 54 млн грн на ремонт и установку кислородных трасс в медучреждениях.

"Город сегодня делает все возможное, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса. А также – обеспечить больницы и медицинский персонал всем необходимым оборудованием, материалами и медикаментами. Среди приоритетных задач – бесперебойное обеспечение отделений, принимающих больных Covid-19, кислородом… Потому что каждая кровать с кислородом – это спасенная жизнь пациента", – резюмировал Кличко.

Теги: #киев #кислород
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