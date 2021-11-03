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14:41 03.11.2021

Польша потребовала от Беларуси объяснений в связи с "вторжением" вооруженных людей на польскую территорию

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Польша потребовала от Беларуси объяснений в связи с "вторжением" вооруженных людей на польскую территорию

Власти Польши потребовали от Минска дать объяснения в связи с недавним "вторжением" на польскую территорию вооруженных людей в военной форме, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Заметив польский патруль, они перезарядили оружие и отправились в сторону Беларуси", - заявил представитель службы безопасности Польши Станислав Зарын.

По словам Зарына, инцидент произошел на территории Польши примерно в 300 метрах от границы с Беларусью. Польские солдаты заметили трех человек в форме, у которых при себе было огнестрельное оружие.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что инцидент произошел в ночь на вторник. Во вторник в министерство был вызван временный поверенный в делах белорусского посольства Александр Чесновский.

Во время встречи с дипломатом заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик потребовал объяснений и отметил, что "действия, предпринятые белорусскими властями в последние недели, имеют все более очевидные признаки преднамеренной эскалации". Вавжик заявил, что "Польша считает такие действия неприемлемыми и не будет мириться с ними", а также, что "Польша настроена защитить свои границы и внешние границы ЕС".

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Теги: #польша #беларусь
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