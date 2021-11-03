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14:09 03.11.2021

В Киеве ожидается туман, водителей предупреждают о снижении видимости

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В Киеве ожидается туман, водителей предупреждают о снижении видимости

В среду ночью и утром в четверг, 4 ноября, в Киеве ожидается туман и, следовательно, снижение видимости на дорогах до 200-500 м, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам: снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #туман #водители
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