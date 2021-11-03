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13:25 03.11.2021

Жителям Афганистана разрешили снимать с банковских счетов до $400 в неделю

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Жителям Афганистана разрешили снимать с банковских счетов до $400 в неделю

Центральный банк Афганистана (Da Afghanistan Bank) в среду опубликовал заявление, в котором говорится, что клиенты могут снимать со своих счетов до 400 долларов в неделю.

"Это увеличение лимита было принято для решения проблем людей и облегчения процесса выплаты вкладов клиентов", - говорится в сообщении, которые от имени Центрального банка публикуют местные СМИ.

Отмечается, что в первые недели после захвата Кабула движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) снятие средств с личных счетов ограничивалось 200 долларами в неделю.

При этом талибы объявили о запрете использования иностранной валюты на территории Афганистана. "Экономическая ситуация и национальные интересы страны требуют, чтобы все афганцы платили и использовали афганскую валюту", - говорится в официальном заявлении движения, опубликованном в среду.

"Исламский Эмират (так называют талибы свое правительство) информирует всех своих соотечественников, владельцев магазинов, торговцев, бизнесменов и широкую общественность, что он сделает все возможное, чтобы воздержаться от использования иностранной валюты. Использование валюты негативно сказывается на экономике страны и вредит всем нашим соотечественникам", - отмечается в документе.

Движение предупредило, что "нарушители этого постановления будут привлечены к уголовной ответственности".

Теги: #доллары #афганистан
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