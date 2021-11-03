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12:58 03.11.2021

Минкультуры Украины пополнило список угрожающих нацбезопасности лиц еще 32 российскими актерами

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Минкультуры Украины пополнило список угрожающих нацбезопасности лиц еще 32 российскими актерами

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло еще 32 российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли: актеры Павел Богомолов, Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов, Людмила Яковлева, Игорь Лучихин, Татьяна Бурнакина, Екатерина Федченко, Екатерина Насонова, Андрей Пензин, Владимир Миллер, Александр Романов, Усейн Дегерменджи, Александр Классен, Андрей Скабар, Сергей Воробьев, Валентин Томусяк, Александр Загляев, Роман Никифоров, Дмитрий Чудин, Александр Лапшов, Александр Марушев, Егор Попов, Евгений Кузьмин и Михаил Грищенко.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 258 человек.

Теги: #рф #нацбезопасность #актеры
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