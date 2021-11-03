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11:55 03.11.2021

В Украине ожидается потепление, возможны туманы

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В Украине ожидается потепление, возможны туманы

В ближайшие сутки в Украину продолжит поступать теплый воздух с Западной Европы; в поле повышенного атмосферного давления на большей части территории, кроме крайнего запада, осадков не ожидается, но ночью и утром будут возникать туманы.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 4 ноября, в Украине без осадков, только в Закарпатской, днем и во Львовской, Волынской и Ровенской областях небольшой дождь. Ночью и утром на большей части территории ожидаются туманы.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в южных и восточных областях 5-10°; днем 10-15°, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге до 18°.

В Киеве в четверг без осадков. Ночью, утром туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 ноября самая высокая температура днем (+17,6°) была в 2019 году, самая низкая ночью (-12,2°) в 1979 году.

В пятницу, 5 ноября, в западных и северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°, днём 13-18°, на юге страны кое-где 20°, в западных областях 8-13°.

В Киеве в пятницу ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10° тепла, днем 15-17°.

Теги: #погода #прогноз
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