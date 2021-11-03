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11:50 03.11.2021

Развернутый на Херсонщине мобильный госпиталь для COVID-пациентов заполнен на 50%

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Развернутый на Херсонщине мобильный госпиталь для COVID-пациентов заполнен на 50%

Мобильный госпиталь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, который был развернут в Каховке (Херсонская обл.) в конце октября, заполнен уже на 50%, сообщает пресс-служба ГСЧС в среду.

"По состоянию на утро 3 ноября в нем (в госпитале – ИФ) оказывают помощь 60 больным. Загруженность койко-мест госпиталя составляет 50%", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что за все время работы госпиталя кислородную поддержку получили уже 94 человека.

Как сообщалось, на территории Каховской центральной городской больницы им.семьи Панкеевых в Херсонской области развернули мобильный госпиталь ГСЧС для госпитализации пациентов с коронавирусом.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он полностью автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Теги: #коронавирус #госпиталь #каховка
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